عرامة: ” مافهمناش..كأننا لا نمثل الجزائر”

إنتقد المناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة، البرمجة الكارثية للرابطة المحترفة والتي تسببت في إصابة ثلاث لاعبين في صفوف الفريق القسنطيني.

وتحدث عرامة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن مشكل البرمجة، وإصرار رئيس الرابطة على برمجة مواجهة وفاق سطيف يوم 2 مارس.

وقال: ” وكأننا نمثل المالي أو أي فريق آخر..تقدمنا بطلب كتابي للرابطة بغية تأجيل لقاء وفاق سطيف، لكن الرد جاء بالرفض”.

وأضاف: “طالبتنا الرابطة بأن، نحصل على موافقة وفاق سطيف، ونحن بدورنا إتصلنا برئيس الوفاق حسان حمار الذي وافق على تأجيل اللقاء من أجل تقديم خدمة لفريقنا ، وإتصلنا بعدها برئيس الرابطة عبد الكريم مدوار الذي رفض الرد على إتصالاتنا الهاتفية”.

وإختتم حديثه قائلا: “أجبرونا على اللعب يوم 2 مارس والآن لدينا ثلاث لاعبين مصابين “العمري بلقاسمي وعبيد” وهم مفتاح الفريق..كنت قد طالبت بلعب المباراة أمام الوفاق يوم 9 ، هذا أمر مخجل، المسؤولين الذين يحكمون الكرة الجزائرية عليهم بالرحيل، لم نفهم أي شيئ”.