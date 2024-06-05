عرامة : “ما حدث في ملعبنا ليس من شيم قسنطينة”

أدلى المدير الرياضي لشباب قسنطينة، طارق عرامة، بأول تعليق له، عن الأحداث الأخيرة التي شهدها ملعب “الشهيد حملاوي” خلال مباراتهم أمام اتحاد العاصمة.

ونقالت الصفحة الرسمية لشباب قسنطينة، تنصريحات عرامة، أين قال: “أولا ندد بالأحداث التي وقعت بملعبنا بقسنطينة”.

كما أضاف: “نحن كإدارة، ومدربين، وحتى لاعبين، نعتبر هذه الأحداث غير مقبولة، وليست من شيم قسنطينة، رغم أنها حدثت في ملعبنا”.

وتأتي هذه التصريحات من المدير الرياضي لشباب قسنطينة، تعليقا منه على أعمال الشغب الكبيرة التي صنعها أنصار السياسي، في المباراة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة.