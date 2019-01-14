عرامة: “مباريات كأس إفريقيا صعبة وننتظر مباراة مازامبي”

أكد “طارق عرامة” المناجير العام لشباب قسنطينة، أن فريقه سيلعب باقي المباريات في دوري أبطال إفريقيا دون عقدة وسيلعبها مباراة بمباراة.

وقال عرامة في تصريح لـ “النهار”: “طموح شباب قسنطينة هو اللعب مباراة بمباراة، لا نعلم ماذا سيحدث مستقبلا”.

وأضاف: “مباريات كأس إفريقيا صعبة والمباراة المقبلة ضد “مازامبي” وبعدها سنرى ترتيبنا في المجموعة وثلاث نقاط الإفريقي هي نقاط من ذهب”.

وتابع: “المدرب الجيد تحكم عليه النتائج، فهو لعب 7 مباريات، فاز بـ 6 منها وتعادل في واحدة والمدرب في الطريق الصحيح وخمسة وخموس علينا”.