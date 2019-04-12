عرامة: “مدوار يتحمل مسؤولية ما يعانيه فريقنا هذا الموسم”

الرياضة
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عرامة: “مدوار يتحمل مسؤولية ما يعانيه فريقنا هذا الموسم”
بقلم كريم.تيغرمت

حمّل المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، المسؤولية، لرئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، للضغط الذي يعيشه فريقه هذا الموسم.

وصرح عرامة، للإذاعة الوطنية: “فريقنا يعاني من ضغط رهيب، وعدة إصابات، بسبب سوء البرمجة التي يتحمل مسؤوليتها عبد الكريم مدوار”.

وأضاف: “نعرف جيدا ما كان يقوم به مدوار، من ضغط على الرابطة، عندما كان رئيس لأولمبي الشلف، وعليه الآن تحمل مسؤوليته”.

وتابع: “نحن من طالب بتأجيل مباراة الكأس، ومدوار يتحمل مسؤولية الإصابات التي تعرض لها فريقي بسب عدم تأجيله مباراة سطيف”.


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