عرامة: “مشاكل كبيرة قابلتنا في أوغندا” !!

أكد “طارق عرامة”، أن فريقه عان من مشاكل كبيرة خلال تنقل فريقه إلى أوغندا، فقد منعوا حتى من دخول البلد بالرغم من تواجد سفير أوغندا بالجزائر على متن نفس الطائرة.

وقال عرامة خلال تصريحات للإذاعة الوطنية: ” عند وصول إلى أوغندا تم منعنا من الدخول رغم أنه كان لدينا تأشيرات الدخول، وكان قد تنقل معنا السفير الأوغندي بالجزائر في نفس الطائرة، وتحدثت معه بخصوص مشكل التأشيرات وهنا السؤال يبقى مطروح”.

وأضاف: “السفير أكد أنها تأشيرة جماعية وطالبونا بدفع 50 دولار عن كل واحد ونشكر السفارة الجزائرية في أوغندا”

وختم كلامه: “لم نتحصل على عتاد الفريق، ولدينا بذلة واحدة”.