عرامة: “نسعى لتدعيم تعدادنا بمهاجم صريح ولاعب وسط ميدان”

أكد المدير العام بالنيابة لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، عزمهم استقدام لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الجاري، كاشفا المناصب التي يسعى لتدعيمها.

وفي تصريح للصفحة الرسمية للفريق، قال عرامة: “حاليا يمكننا استقدام ثلاثة لاعبين في الميركاتو الشتوي”.

وأضاف: “قمنا في وقت سابق باستقدام اللاعب بهلول، كأول صفقة، والذي لم نقم بتأهيله بعد، كوننا ننتظر قرار الفيفا، لرفع منع الانتداب عن الفريق”.

وأردف: “فريقنا يملك اجازتين، والمدرب طالب باستقدام قلب هجوم، ولاعب وسط ميدان، ونحن في اتصالات جد متقدمة مع لاعبين من أجل حسم الأمور”.

وتابع طارق عرامة: “هناك لاعب من الفريق، أبدى رغبته في المغادرة، ونحن على استعداد لتسهيل رحيله، شرط جلبه ناد للتفاوض على أوراقه، وفي حال اتمام هذا الملف سيكون بامكاننا استقدام لاعب آخر”.