عرامة: “نطالب بتوضيحات من “الفاف””

كشف المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، أنّ فريقه سيتقدم بطلب توضيحات من رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

حول المعايير التي تم اعتمادها في اختيار، نادي مولودية الجزائر، كممثل الثالث للجزائر في البطولة العربية، إلى جانب اتحاد العاصمة ووفاق سطيف.

وصرح عرامة، لتلفزيون “النهار”: “سنطلب من “الفاف”، توضيح المعايير التي تم الإعتماد عليها في اختيار ثالث ممثل للجزائر في البطولة العربية”.

وفي نفس السياق، أكد عضو المكتب الفيدرالي، ورئيس ديريكتوار الرابطة، عمار بهلول، أن اختيار مولودية الجزائر، لا يقلل من شأن الأندية الجزائرية الأخرى.