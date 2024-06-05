عرامة: “نواجه اشكال كبير قبل مباراتنا المقبلة أمام مولودية وهران”

كشف المدير الرياضي لشباب قسنطينة، طارق عرامة، الإشكال الكبير الذي فريقه حاليا، قبل مباراتهم المقبلة أمام مولودية وهران.

نقلت الصفحة الرسمية، لشباب قسنطينة، تصريحات عرامة، أين قال: “لدينا اشكال كبير لخوص مباراتنا المقبلة أمام مولودية وهران، بسبب عقوبة الرابطة”.

كما أوضح: “طلبنا خوض هذا اللقاء في عنابة، لكن تم رفض الطلب، قدمنا طلب ثاني للعب بباتنة لكن لم نتلقى أي رد”.

وتابع طارق عرامة: “العقوبة التي تم فرضها علينا، جاءت قبل 48 ساعة عن موعد مباراتنا أمام مولودية وهران، ما يجعلنا في حيرة من أمرنا عن مكان خوض هذا اللقاء”.