عرامة يزور مُناصر المولودية المتواجد بالإنعاش بمستشفى قسنطينة

قام المناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة بزيارة مُناصر فريق مولودية الجزائر المتواجد بمستشفى إبن باديس بمدينة قسنطينة.

وتعرض مناصر العميد لإصابة بليغة جراء الإشتباكات التي حدثت بملعب الشهيد حملاوي أثناء لقاء شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في نصف نهائي منافسة كأس الجمهورية.

وهو ماجعله يدخل غرفة الإنعاش منذ يوم الجمعة الماضي ماأدى إلى تنقل والده من العاصمة للوقوف على حالته عن قرب.

وتُعتبر خرجة طارق عرامة التي قام بها أمس الإثنين إتجاه مناصر المولودية رائعة وقد تؤدي لتهدئة الأمور بين جمهور السياسي والشناوة.

وتبادل المُشرف الأول على متصدر البطولة أطراف الحديث مع والد المناصر وأكد له أن إدارته تقف معه في هذا الظرف الصعب.