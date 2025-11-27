عرامة يعقد ندوة صحفة لشرح استراتيجية عمل إدارته الجديدة

يعقد المدير العام بالنيابة، لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، ندوة صحفية، يوم الأحد المقبل، بالمركب الأولمبي “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.

وكشفت إدارة نادي شباب قسنطينة، في بيان لها، بأن الندوى الصحفية للمدير العام بالنيابة، طارق عرامة، سيتم فيه تقديم توضحيات حول الوضعية الحالية للفريق.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه سيتم خلال هذه الندوة الصحفية، شرح استراتيجية عمل الادارة الجديد للنادي.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة النادي القسنطيني، حسب ذات البيان، بعد دراسة الملفات، والاطلاع عليها بشكل دقيق.