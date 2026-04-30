عرامة يعلن فسخ عقد المدرب لسعد الدريدي

أعلن المدير العام بالنيابة للنادي الرياضي القسنطيني، طارق عرامة، اليوم الخميس، عن فسخ عقد مدربهم التونسي لسعد الدريدي.

وصرح عرامة، اليوم الخميس: “دخلت في مفاوضات مع مدرب الفريق لسعد الدريدي، وطاقمه من أجل فسخ العقد الذي يربطنا”.

كما أضاف: “بعد المفاوضات التي جمعتنا، توصلنا أمس الأربعاء، لاتفاق من أجل فسخ العقد بالتراضي، بدون تعويضات”.

وتابع طارق عرامة: “نشكر المدرب لسعد الدريدي، على تفهمه، وما قدمه للفريق، ونحن باشرنا المفاوضات مع ثلاثة مدربين لتولي العارضة الفنية للفريق، وسنعلن عن اسم المدرب الجديد بعد مباراتنا الأخيرة من البطولة ضد شبيبة الساورة”.