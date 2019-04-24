عرامة يفتح النار على مدوار : ” سيكون هناك حراك رياضي وما يبقى حتى واحد”  

فتح المناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة النار على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بعد إصدار عقوبة صارمة ضده قبل إنطلاق لقاء شباب قسنطينة وشباب بلوزداد.

وتحدث مدوار عن العقوبة التي فرضت عليه عبر الهاتف من طرف رئيس الرابطة في تصريح للنهار قائلا:

“قبل بداية المباراة مدوار إتصل لمحافظ اللقاء وقال له أن عرامة معاقب..أفهم من هذا أن مدوار لديه مشكل مع فريق شباب قسنطينة وطالب محافظ اللقاء بمنعي من الدخول “.

“لا يوجد أي عقوبة ، وإذا كنت معرض لعقوبة فيرسلها لي شخصيا، أقول لدوار أنك وضعت فريق شباب قسنطينة في رأسك …معليش”

“هناك الحراك شعبي وسيكون مرفوقا بالحراك رياضي وبإذن الله ما يبقى حتى واحد …مدوار يصفي حساباته مع فريق شباب قسنطينة الذي يتعرض لمؤامرة لأنهم متخوفون من وصولنا إلى النهائي”