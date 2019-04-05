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عرامة يقصف الرابطة: “عار عليكم”

الرياضة
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عرامة يقصف الرابطة: “عار عليكم”
بقلم كريم.تيغرمت

فتح المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، النار على الرابطة الوطنية المحترفة، بسبب تعنتها في تأجيل مباراتهم أمام وفاق سطيف.

وصرح عرامة، للإذاعة الوطنية: “شباب قسنطينة يمثل الجزائر وليس مالي، وعار على الرابطة رفض تأجيل مباراتنا أمام وفاق سطيف”.

وأضاف: “لعبنا مباراة وفاق سطيف، منقوصين عدديا، وسنواجه الترجي التونسي، بـ5 غيابات مؤثرة، بسبب تعنت الرابطة في تأجيل المباراة”.

وتابع: “أول مرة نبلغ هذا الدور، من رابطة الأبطال، وكنا نستحق بعض الدعم كوننا الفريق الجزائري الوحيد في هذه المنافسة”.


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