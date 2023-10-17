عرامة يكشف عن أهدافه المستقبلية مع شباب قسنطينة

كشفت إدارة شباب قسنطينة عن تنشيط الرئيس الجديد للفريق طارق عرامة ندوة صحفية صبية الغد للحديث عن المرحلة الجديدة التي سيقودها خلفا للرئيس بولحبيب.

و سيرافق الرئيس الجديد طارق عرامة في الندوة الصحفية مسؤول المرحلة الانتقالية ياسين فرصادو بداية من الساعة 11:00 صباحا.

ويسعى اللاعب الأسبق للفريق عرامة إعادرة السياسي الى الطريق الصحيح، بعدما حقق الفريق إنطلاقة سيئة في بداية الموسم الكروي؟

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