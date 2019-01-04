“عرامة” يُوجه رسالة قوية لـ”مدوار”!

أكد المناجير العام لـ”شباب قسنطينة”، طارق عرامة، بأنه لن يقبل أن تضع “الرابطة المُحترفة لكرة القدم” فريقه أمام برمجة “جهنمية”.

وقال للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الجمعة :”لن نسكت عن حقنا، لدينا العديد من الإلتزامات، والجبهة الإفريقية أولوية، وعلى الرابطة مُساعدتنا”.

وأضاف في نفس السياق :”الرابطة مُجبرة على منحنا الوقت الكافي من أجل الإسترجاع والتواجد في أفضل جاهزية لجميع المُباريات المُنتظرة”.

ليختم بنبرة قوية :”نحن أيضا نُمثل الجزائر، ومن حقنا الإستفادة من برمجة معقولة، خاصة وأننا سنُباشر المُنافسة الإفريقية خارج الديار”.

وأوضح “عرامة” بأنه يتوقع أن يتحرك رئيس “لاليغ”، عبد الكريم مدوار، للقيام باللازم لدعم “السياسي” في رفع للراية الوطنية.