عربات خاصة لتسهيل تنقل الحجاج الجزائريين بمكة

أعلن مكتب شؤون حجاج الجزائر، اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص عربات لتسهيل تنقل الحجاج أمام بعض فنادق إقامتهم بمكة المكرمة، وذلك في إطار الحرص على توفير ظروف مريحة وآمنة لحجاجنا الميامين.

وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة، أن هذه المبادرة تخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج الجزائريين.

مشيرا أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها البعثة الجزائرية لتيسير أداء المناسك. وتوفير مختلف سبل الدعم اللوجستي والخدماتي للحجاج طوال فترة إقامتهم في البقاع المقدسة.

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