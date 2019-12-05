عرباوي يرد على التهم: لا أعرف يوسف يوسفي وبوشوارب لم يمنحني أي شيئ

يمثل الأن رجل الأعمال حسان عرباوي، أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، بتهمة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة في خصوص مصنع السيارات.

بالإضافة إلى متابعته بجنحة تغيير الأسعار والزيادة وتحويل أموال من عائدات اجرامية، وتم تقديم الملف في عهد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب في 2016.

القاضي: في 2016 كانت هناك العديد من الخروقات

عرباوي : تم منحي الاعتماد في 2017

القاضي : المشروع الاجمالي مشروع كيا كان باجمالي 13 مليار دينار ؟

عرباوي : نعم

القاضي : استفدتم من اعفاءات لمدة 5 أو 10 سنوات

عرباوي: لا اعفاء 5 سنوات من cni

القاضي: استفدتم من 7 مقررات تقنية من يوسفي كانت كلها مخالفة للقانون عدم وجود الشريك الاجنبي و رقم التعريف العالمي، والتجربة.. ما هي المقررات

عرباوي: بيكانتو ريو سبورتايج سيراتو سورانتو و35 k

القاضي ينادي على وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي

القاضي:كيف كنت تمنح المقررات

يوسفي: كنت اصادق على المقررات بعد دراستها من اللجنة

عرباوي: الcni يسمح بتركيب مختلف انواع السيارات لكن شرط لا تتجاوز الكمية المحددة في cni وهي 25 ألف وحدة

يوسفي : cni يوافق فقط على حجم الاستثمار و ليس على أنواع السيارات، وكل الملفات كانت تدرس على مستوى اللجنة التقنية وهي من تعطيني الموفقة الاولية قبل أن أمضي، وأحيانا أبقى ساعات وأنا أوقع.

القاضي للعرباوي: هل كنت تتنقل للوزارة و تلاقي يوسفي

عرباوي: لا لاعرفه و لم أتنقل يوما للوزارة، كان لدي 5 وكالات لبيع السيارات في 2010

وكيل الجمهورية: هل كنت تعرف أن عشايبو هو صاحب علامة كيا قبل

عرباوي: نعم

الوكيل: اقادير مدير الترقية الصناعية السابق يقول انك كنت على علاقات جيدة مع بوشوارب هل هذا صحيح؟

عرباوي: غير صحيح المقررات التي استفدت منها لم تكن كلها في عهد بوشواربو هو لم يعطيني أي شيء

الوكيل: مقررين من الوزير بدة محجوب، صحيح أم لا

عرباوي: هي مقررات خاصة بأنواع بيكانتو

الوكيل : هناك 6 أنواع غير موجودة في الاتفاقية

عرباوي: غير صحيح

الوكيل: هل لديك شريك أجنبي

عرباوي: كانت لي مهلة حتى ديسمبر 2018، وامضيت مع الكوريين شراكة بحضور الوزير الأول الكوري، بالنسبة لشركة غلوفيز، الان نصنع فقط 5 أنواع السيارات هناك مقررات لم استورد الاجزاء الخاصة بها.

القاضي ليوسفي : هل هذه الامتيازات من cni خاصة بعرباوي أم للكل

يوسفي : للكل وحسب ما نصت عليه دفاتر الشروط

الوكيل لعرباوي : متى بدأت نشاط السيارات وهل أخذت الإعتماد من عند بوشوارب

عرباوي: أخذت المقررات في 2017 وليس في فترة بوشوارب ومدته سنة

الوكيل: أخذت مقررين في ظرف 50 يوم ؟

عرباوي: نعم لكن ليس في فترة بوشوارب

القاضي مجددا: هل لديك علاقة ببوشوارب

عرباوي: أؤكد ليس لي أي علاقة به

الوكيل : في أي سنة بدأت النشاط في السيارات

عرباوي: في 1999 بدأت التجارة وسني 18

الوكيل: عندك فيلا في حيدرة

عرباوي: نعم اشتريتها بقرض من عند اجي بي ب60 مليار سنتيم و مساهمة البنك كانت ب 50 مليار

الوكيل : عندك أرض 50 هكتار في باتنة

عرباوي: الأرض في اطار الاستثمار صدرت من عند الوالي

القاضي: كيف تم اختيارك من طرف الكوريين

عرباوي: الكوريين كانوا يهدفون لانشاء قطب صناعي في افرقيا دخلت أنا و التونسيين في مفاوضات ووقع الاختيار علي، وكنا نهدف الى بناء مصانع حقيقية مع الكوريين لننهي أزمة الادماج و نذهب للتصميع مباشرة.

مضيفا: الكوريين علموا أن استثماراتنا جدية ومنحونا حق التصدير لأوروبا

القاضي: كل لديك عمال

عرباوي: كان لدي أكثر من 3 آلاف عامل

القاضي: كم نسبة الادماج

عرباوي 50 بالمائة مع مركز بحث و موافقة الكوريين

القاضي : أسعار السيارات ارتفعت لماذا

عرباوي: انخفاض قيمة الدينار هو السبب، السيارة التي كانت 100 مليون اصبحت 170 مليون

مضيفا: أنشات 12 شركة منها شركات مناولة وتصنيع و قطع غيار

القاضي: هل لديك حسابات في الخارج

عرباوي: لا يوجد، لا بإسمي ولا بإسم أولادي ولا زوجتي، واجهت الكثير من العراقيل وارساليات الوزراء تثبت ذلك

القاضي: كم قيمة استثمارك الجزء الخاص بالدينار

عرباوي: 900 مليار سنتيم والباقي 400 مليار كانت بالعملة الصعبة، اقتناء تجهيزات، يعني الكل بـ 1300 مليار