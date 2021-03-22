عرجوم: 20 بالمائة من السدود سجلت عجزا في مخزوناتها … وتذبذب المياه بسببها

كشف نائب مدير الخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية عرجوم عبد العزيز، أن تذبذب تزويد المواطنين بالمياه الشروب راجع إلى انخفاض مخزون السدود.

وأوضح عرجوم، أن إنخفاض مخزون السدود سببه شح الأمطار، والوزارة تعمل باتجاه تنويع مصادر المياه قصد ضمان وفرته.

وقال عرجوم لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن 75 بالمائة من الجزائريين يتزودون يوميا بالمياه بشكل منتظم.

وأوضح ذات المتحدث، أن 25 بالمائة من المواطنين يتزودون بالماء مرة كل يومين أو أكثر”.

وكشف في ذات السياق، أن هذه النسبة عرفت عدم استقرار في الآونة الأخيرة بسبب شح الأمطار والظروف المناخية.

وأفاد المتحدث، أن نسبة إمتلاء السدود تبلغ حاليا 3.5 مليار متر مكعب أي بنسبة 44 بالمائة وهي نسبة متباينة مابين جهات الوطن.

وأوضح عرجوم، أن السدود في الشرق تصل النسبة إلى 68 بالمائة، مضيفا أن 20 بالمائة من السدود سجلت عجزا في مخزوناتها خصوصا في الغرب والوسط.