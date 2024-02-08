عرجي :” جاهزون للفوز بالنقاط الثلاث أمام أولمبي الشلف”

أكد المستقدم الجديد لفريق مولودية وهران وليد عرجي استعداده التام لقيادة رفقائه للفوز أمام الضيف اولمبي الشلف في مباراة يوم غد.

وقال وليد عرجي في تصريح للقناة الرسمية للفريق على الفايسبوك، اليوم الخمس،”حضرنا جيدا للمباراة وان شاء الله سنكون قد المسؤولية لإسعاد الأنصار، سنعمل ما في وسعنا من اجل اعادة الحمراوة إلى الطريق الصحيح”.

كما أضاف المستقدم الجديد من فريق شباب قسنطينة “الأنصار أطلب منهم أن يكونوا بقوة في الملعب ومساعدتنا لتحقيق نتائج إيجابية”.

و ستجري المباراة غدا بملعب أحمد زبانة بداية من الساعة 15:45 ضمن الجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى.

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