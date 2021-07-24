عرس سيدي معروف بجيجل.. إيداع شكوى قضائية ضد صاحب الحفل والمغني

سجلت المصالح الأمنية لولاية جيجل تنظيم حفل زفاف ليلة الجمعة بمنطقة سوق الثلاثاء في بلدية أولاد رابح بدائرة سيدي معروف، والذي استقطب جماهير غفيرة من المدعوين، حسب الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد أمر الوالي، بإيداع شكوى قضائية ضد صاحب الحفل وكذا المغني من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية أولاد رابح، والقضية حاليا أمام الجهات القاضية.

وأشار البيان، إلى إنه وبالرغم من إعلام وتنبيه وإعذار صاحب هذا الحفل من طرف مصالح الدرك الوطني بعدم إقامته، فقد تجرأ صاحب هذا الزفاف على اقامته خارقا بذلك كل القوانين والتنظيمات الجمهورية الخاصة بحالة التعامل مع جائحة كورونا متسببا فيما يلي:

تعريض حياة المواطنين للخطر، ومخالفة اجراءات الحجر الصحي، وإقامة حفل زفاف بدون ترخيص ومخالفة القرارات التي تمنع احتفالات الزواج عبر اقليم الولاية.

وأضاف البيان، إن مصالح الدرك الوطني، تدخلت في منتصف الليل من نفس اليوم وأوقفت الحفل بطرق سلمية.

وأوضح البيان، إنه قد تم صبيحة اليوم السبت، استدعاء وسماع صاحب الحفل في محضر رسمي للمخالفات المذكورة أعلاه.