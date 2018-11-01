عرس كروي بين “بلعباس” و”السياسي”

يحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمسية اليوم الخميس بداية من الساعة الـ17:00، نهائي كأس السوبر الجزائري بين شباب قسنطينة وإتحاد بلعباس.

وكان فريق إتحاد بلعباس قد حقق لقب كأس الجمهورية الموسم الماضي على حساب شبيبة القبائل في المباراة النهائية، فيما تحصل فريق شباب قسنطينة على لقب البطولة بعد موسم رائع تحت قيادة المدرب عبد القادر عمراني.

وسينشط إتحاد بلعباس وشباب قسنطينة كأس السوبر لأول مرة في تاريخهما، وهذا منذ إستحداث المنافسة في طبعتها الجديدة.

ويعيش فريق إتحاد بلعباس أسوأ أيامه في بطولة الموسم الكروي الحالي، بما أنه يتواجد في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 11 جولة، فيما يتواجد فريق شباب قسنطينة في المرتبة الثانية برصيد 14 نقطة بعدما حقق ثلاثة إنتصارات فقط و5 تعادلات من أصل 11 جولة.