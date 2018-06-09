عرش “آيت أومالو” بتيزي وزو ينظم “الوزيعة” قبل العيد

نظمت قرية ثادارث بادا بعرش آيت أومالو بولاية تيزي وزو عادة “الوزيعة” أيّاما قليلة قبل عيد الفطر المبارك.
هذه العادة التي تغرس روح التضامن و التلاحم ، في مناسبة اغتنمها سكّان قرية ثادارث بادا بعرش آيت أومالو، من خلال إحياء عادة أجدادهم القديمة و هي “الوزيعة”.
و المميز أكثر فيها أن السكان القاطنين في المدن الكبرى هم من تصدقوا بأثمان العجول.
وهي مبادرة كبيرة و جميلة من سكان تركوا قريتهم لكن قلوبهم لم تفارقها، ليصنعوا بذلك أجواء بهيجة.
و احتفالية بين السكان و جعلتهم يتكاتفون الصغير قبل الكبير لإنجاح هذه العمليّة ونحر هذه العجول و سلخها.
وتقسيم اللحوم بين العائلات بالتساوي و حسب القائمة المحضرة سابقا.
وتعتبر الوزيعة إحدى أقدم العادات التي توحّد سكان القبائل من جديد على الخير وتغرس فيهم روح الأخوة والتلاحم.
و تجمعهم كعائلة كبيرة لتثبت هذه العادة التي أصبحت تنظم في مختلف المناسبات.
لتجسيد عادة الأجداد والحفاظ عليها مع مرور الأجيال.
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