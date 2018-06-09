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عرش “آيت أومالو” بتيزي وزو ينظم “الوزيعة” قبل العيد

أخبار الجزائر
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عرش “آيت أومالو” بتيزي وزو ينظم “الوزيعة” قبل العيد
بقلم إيمان ض

نظمت قرية ثادارث بادا بعرش آيت أومالو بولاية تيزي وزو عادة “الوزيعة” أيّاما قليلة قبل عيد الفطر المبارك.

هذه العادة التي تغرس روح التضامن و التلاحم ، في مناسبة اغتنمها سكّان قرية ثادارث بادا بعرش آيت أومالو، من خلال إحياء عادة أجدادهم القديمة و هي “الوزيعة”.

و المميز أكثر فيها أن السكان القاطنين في المدن الكبرى هم من تصدقوا بأثمان العجول.
وهي مبادرة كبيرة و جميلة من سكان تركوا قريتهم لكن قلوبهم لم تفارقها، ليصنعوا بذلك أجواء بهيجة.
و احتفالية بين السكان و جعلتهم يتكاتفون الصغير قبل الكبير لإنجاح هذه العمليّة ونحر هذه العجول و سلخها.
وتقسيم اللحوم بين العائلات بالتساوي و حسب القائمة المحضرة سابقا.
وتعتبر الوزيعة إحدى أقدم العادات التي توحّد سكان القبائل من جديد على الخير وتغرس فيهم روح الأخوة والتلاحم.
و تجمعهم كعائلة كبيرة لتثبت هذه العادة التي أصبحت تنظم في مختلف المناسبات.

لتجسيد عادة الأجداد والحفاظ عليها مع مرور الأجيال.

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