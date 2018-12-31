عرضان من إنجلترا لـ”بن سبعيني”

تلقى الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني عرضين من ناديين إنجليزيين، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية فرنسية، في الأيام الأخيرة.

ويسعى فريقان ينشطان في “الشامبين شيب”، القسم الثاني الإنجليزي، للحصول على خدمات المُدافع المُتألق، بداية من الميركاتو الشتوي لسنة 2019.

وأفادت ذات المصادر، بأن إبن مدينة قسنطينة غير مُتحمس لهذين المُقترحين، لإقتناعه بقُدرته على اللعب في مُستوى أعلى في المُستقبل.

يُشار بأن خريج مدرسة بارادو، لا يزال مُرتبطا مع “رين” الى غاية 2020، ولكن إدارة هذا الأخير لا تُعارض بيعه.