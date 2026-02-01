عرض أزياء خاص بالأطفال للزي المدرسي

نظم أمس عرض أزياء مميز خصّص لملابس الأطفال المدرسية لموسم 2026.

وسلّط العرض الضوء على تشكيلة متنوعة من المآزر المدرسية، صُمّمت وفق مقاربة حديثة تراعي اختلاف الفئات العمرية ومتطلبات البيئة المدرسية. مع الالتزام بالمعايير التربوية والجمالية، واعتماد ألوان وقصّات عصرية تعكس الديناميكية التي يشهدها قطاع صناعة الملابس المدرسية في الجزائر.

وقد تميّزت المجموعات المعروضة باعتمادها على إنتاج محلي ما يؤكد تطور الخبرة الوطنية وقدرة المصنّعين الجزائريين على تقديم منتوج تنافسي يستجيب لحاجيات السوق الوطنية، ويلبي تطلعات الأولياء والتلاميذ من حيث الجودة والمتانة والراحة.

ويأتي هذا الحدث ليشكّل منصة مهمة لإبراز الكفاءات المحلية في مجالي التصميم والتصنيع، كما يبرز الدور المحوري للمعارض المتخصصة في دعم الابتكار وتعزيز الثقة في المنتوج الوطني، استعدادًا للدخول المدرسي 2026 بحلّة جديدة

أكثر حداثة وتميّزًا، وذلك من خلال مشاركة علامة Vertex التي تواصل ترسيخ حضورها كأحد الفاعلين في صناعة الملابس المدرسية محليًا.