عرض أسعار المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك يوميا عبر وسائل الإعلام

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، أعلنت فيه عن الشروع بالتعاون مع وزارة التجارة في إعداد نشرية يومية موحدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك.

ويأتي هذا في اطار إعلام المواطنين والمستهلكين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وأوضح بيان وزارة الفلاحة، أن هذه النشرية التي تحمل عنوان “عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك”، عبارة عن جدول يتضمن السعر الأدنى والأقصى وكذا المعدل الوطني للكيلوغرام) لمجموعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المتداول في أسواق التجزئة.

كما أكدت الهيئة ذاتها، أنه سيتم الإعلان عن مؤشر الأسعار التي تخص قائمة متكونة من عشرين (20) منتجا فلاحيا الخضروات الطازجة والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني) يوميا على مستوى وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية قصد اعلام الرأي العام.