عرض الأشغال المنجزة  لشركة “فرال” في إطار مشروع تطوير منجم غار جبيلات

استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، حول الأشغال المنجزة من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب “فرال” في إطار مشروع تطوير منجم غار جبيلات.

وحسب بيان الحكومة، فلقد تم التذكير بأن بلادنا تطمح من خلال هذا المشروع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني بهدف تسريع مسار تلبية احتياجاتها من حيث المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني للحديد والصلب.

وتحسين العائدات من العملة الصعبة بفضل تصدير المواد نصف المصنّعة والفائض من الإنتاج، وكذا تعزيز تنمية منطقة الجنوب الغربي الجزائري من خلال إنشاء البنى التحتية ودفع عجلة الصناعة واستحداث مناصب الشغل.

كما أبرز هذا العرض الجهود المبذولة من قِبل شركة “فرال” الوطنية في تحديد المواد المنجمية التجارية المستخرجة من منجم غار جبيلات وتحديد احتياجات المشروع من حيث المرافق الضرورية.

وذلك على غرار الكهرباء والمياه والغاز. فضلا عن ذلك، كما أشار العرض إلى مدى تقدّم الدراسات التقنية والاقتصادية التي يتعيّن عرضها للدراسة أمام مجلس مساهمات الدولة.

هذا وترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروعين تمهيدين لقانونين يتعلقان بقطاعي النقل والرياضة ومشروع مرسوم تنفيذي يخص قطاع الري وكذا تقديم عروض تتعلق بقطاعات التجارة والمناجم والثقافة والفنون.