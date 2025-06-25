عرض التجربة الجزائرية في المقاولاتية.. واضح يشارك في منتدى دافوس الصيفي بالصين

شارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح في جلسة حوار حول موضوع التعاون بين الصين و افريقيا.

وقد عرض الوزير التجربة الجزائرية في ترقية المقاولاتية واقتصاد المعرفة و كذا تطوير مناخ اقتصادي ملائم لريادة الاعمال والاستثمار، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي و تبادل التجارب بين الحكومات والهيئات الدولية المختصة في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم حاليا.

و انعقد في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس الصيفي) في دورته السادس عشر تحت شعار “ريادة الأعمال لمرحلة جديدة”، وذلك من 24 إلى 26 جوان 2025، بالمركز الوطني للمعارض. والاتفاقيات بمدينة تيانجين جمهورية الصين الشعبية، حيث أشرف على مراسيم افتتاحه .اليوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، بمشاركة أكثر من 1700 شخصية قيادية عالمية تمثل الحكومات، والشركات. والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والهيئات الأكاديمية.

يعد هذا الاجتماع من أهم الملتقيات الاقتصادية العالمية، وقد تمحور جدول أعماله حول عرض ومناقشة أبرز المحاور المتعلقة بالاستثمار في الإنسان والأرض. الطاقة والموارد الجديدة، الصناعات الإبداعية، وتبسيط مفاهيم الاقتصاد العالمي.

وتأتي مشاركة الوزير في هذا المنتدى العالمي تجسيدا لمسعى الجزائر نحو ترسيخ مكانتها كوجهة تنافسية في تطوير مناخ الابتكار في مجال التكنولوجيا بفضل تثمين مقدراتها البشرية والاقتصادية.وذلك من خلال التركيز على الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في تعزيز ريادة الأعمال، وعجلة الابتكار والتطور التكنولوجي.وترقية المؤسسات الناشئة والمصغرة، خصوصا وأن النظام البيئي لهذه المؤسسات في الجزائر يمر بمرحلة حاسمة من التطور ترتكز على تعزيز الابتكار ودعم المشاريع. من خلال برامج التمويل والتدريب والتوجيه المخصصة للشباب ورواد الأعمال المبتكرين.