سيتم عرض الجزء الرابع من مسلسل المداح رسميا هذا رمضان، والذي حققت أجزاؤه الثلاثة السابقة نجاحا باهرا.

وخلال لقاء لـ ET بالعربي مع خالد سرحان على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ 20. تحدث الفنان خالد سرحان عن مسلسل المداح 4 ليشير إلى أنه سيكون أقوى من كل الأجزاء السابقة.

كما أوضح في حديث لـ ET بالعربي إلى أن هذا الجزء “يحمل رعبا وأكشن أكثر من قبل”.

وعن شخصية حسن التي قدمها في المداح قال: “ستتطور تماما عن السنين التي مضت.. حسن تحول الى شخص آخر”.

من جهته، قال صادق الصباح إن مسلسل المداح بجزئه الرابع هو تكملة طبيعية لنجاح أجزاء المداح التي جاءت قبله.

يذكر أنه في الموسم الثالث بدأ صابر (حمادة هلال) فصلا جديدا في حياته بعد انتصاره على مليكة (سهير الصايغ). ولكن سرعان ما تضعه ولادة ابنه في مواجهة جديدة مع عالم الجن.