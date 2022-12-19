عرض السلع على الأرصفة.. غلق المحل وسحب السجل التجاري من التاجر

قال العياشي دهار، ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الردعية ضد التجار المخالفين لقواعد العمل. والذين يعرضون السلع على الأرصفة.

وأضاف العياشي في تصريح “للنهار”، أن التعدي على المرفق العام وعرض السلع وتقديم الخدمات ظاهرة تتكرر وتشوّه مختلف الشوارع والطرقات. مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الردعية والتي تتمثل في المتابعات القضائية ضد كل تاجر يعرض المنتوج خارج محله التجاري. بالإضافة كذلك إلى الإجراءات الإدارية والقانونية من خلال غلق المحل لمدة شهر.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه وفي حالة عودة التجار إلى هذه المخالفات تتضاعف العقوبة. مع احتمال اقتراح سحب السجل التجاري للمتعاملين في حال ضربهم عرض الحائط ضد ما ينص عليه القانون.

كما شدّد العياشي دهار على ضرورة تنظيم الطابع العمراني للمحل، من خلال تزيين اللافتات وأن تكون مكتوبة باللغة العربية. بالإضافة كذلك إلى تنظيف مدخل المحل، واحترام شروط الصحة والنظافة. وعدم وضع المقعرات في الخارج. ناهيك عن توفير الإنارة في المحلات.

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