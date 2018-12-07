عرض “الطريق المستقيم” للمخرج عكاشة طويطة خلال مهرجان الجزائر الدولي للسنيما

تم سهرة أمس بالعاصمة عرض أولي للفيلم الروائي الطويل “الطريق المستقيم” للمخرج عكاشة طويطة في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان الجزائر الدولي للسنيما.

هذا الفيلم يدوم 103 دقيقة للمنافسة الذي يقص خبايا المضاربة العقارية والفساد عرض بقاعة ابن زيدون.

ويسرد الفيلم قصة إلياس الذي لعب دوره مهدي رمضاني وهو إطار شاب في قطاع العمران مكلف بملفات البناء في العاصمة.

ويعيش حياة عادية مع عائلته دون أي مشاكل.

وكان للشاب إلياس علاقة مع أحد أصدقاء أبيه الذي لعب دوره أحمد بن عيسى الذي كان يشغل نفس المنصب.

ويحاول تنبيه الإطار الشاب بالأخطار التي قد يقع فيها في حال وضع توقيعه على الملفات المشبوهة.