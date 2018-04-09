عرض الفنان الفرنسي Dieudonné بالجزائر غير قانوني !!

راسلت وزارة الثقافة السفارة الجزائرية بفرنسا، تعلمها بأنّه لايمكن الموافقة على عرض Dieudonné بالجزائر.

وجاء رفض العرض بعد الأخبار التي تمّ تداولها حول مشروع العرض الفنّي للفكاهي الفرنسي بالجزائر.

بعد أن تلقت وزارة الثقافة من سفارة باريس مراسلة، تخبر فيها بأن الفنان الفرنسي Dieudonné سيقدم عرضا فنيا ساخرا باسم La Guerre .

وهذا يوم 25 مارس 2018 دون تحديد القاعة من تنظيم وكالة ”

Les production la plume »

والتي تطلب موافقة وزارة الثقافة على تنظيم هذا العرض.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فإنّها رفضت العرض لمخالفته التشريع الوطني الجزائري،الذي يقضي بضرورة التعامل مع وكالة جزائرية لتنظيم العروض.

وأضاف ذات البيان، أنّ الفنان لجأ للإعلان عن تنظيم الحفل بالجزائر وبيع التذاكر بالعملة الصعبة عبر الفايسبوك دون علم السلطات الجزائرية المختصة.

وهذا أمر غير قانوني، وهو مايستدعي من مؤسسة الأوبرا اللجوء إلى العدالة، كون جهة وهمية استخدمت اسمها في الإعلان عن حفل وهمي.

ما انجرّ عنه تبعات مالية ومساس بسمعتها.

يشار إلى أنّ، ديودونيه كان قد أعلن عن عرضه دون أن يحترم مختلف المراحل القانونية المعمول بها في الجزائر.

حيث لم يتقدم بطلبه عن طريق وكالة خاضعة للقانون الجزائري، ولم يستأجر قاعة للعرض واكتفى بالإبلاغ عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وإلى يومنا هذا لازالت وزارة الثقافة تنتظر توضيحات من صاحب تنظيم العرض.