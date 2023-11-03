عرض الفيلم الفلسطيني إصطياد أشباح بالعاصمة

عُرض الفيلم الوثائقي الطويل “إصطياد أشباح” للمخرج الفلسطيني رائد أنضوني، أمس الخميس، بسينماتيك الجزائر ، تضامنا مع الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتم عرض هذا الفيلم, المنتج في 2017، وسط إقبال جماهيري كبير، في نفس الوقت عبر العديد من البلدان العربية.

حيث تمت برمجة هذا العمل في إطار اتفاق هيئات ومؤسسات سينمائية عربية على عرض فيلم من الأفلام التي كانت مبرمجة في إطار الدورة العاشرة لأيام السينما الفلسطينية بالقدس والتي تم إلغاؤها قسرا..

وتم الاتفاق بين المشرفين على هذه الهيئات والمؤسسات على اختيار فيلم “اصطياد أشباح” وعرضه يوم الخميس.

وقد اختير هذا اليوم لكونه يتزامن مع “وعد بلفور” المشؤوم (2 نوفمبر 1917). الذي التزمت فيه بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.

ويهدف هذا العرض, المنظم بإشراف من وزارة الثقافة والفنون, إلى “التضامن مع الشعب الفلسطيني وخصوصا الفلسطينيين داخل قطاع غزة”.

وكذا “التعريف عربيا وعالميا بتظاهرة أيام السينما الفلسطينية بالقدس. وبالتالي إسماع الصوت الفلسطيني عالميا”, يضيف مدير السينماتيك.

ويحكي فيلم “اصطياد أشباح”, في 94 دقيقة, قصص أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني مفرج عنهم.

حيث يسترجعون ويعيدون خلق التجارب المروعة التي مروا بها في المعتقلات.

وقد عرض العمل في العديد من المهرجانات الدولية كما توج بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان برلين السينمائي ال67 بألمانيا في 2017.