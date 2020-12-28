عرض الفيلم المثير للجدل “المنشق” حول خاشقجي في أمريكا

سيتم عرض الفيلم المثير للجدل “المنشق“، حول إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أنحاء الولايات المتحدة، خلال السنة الجديدة.

ونشر الموقع الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل، أنه سيصبح متاحا للشراء في 8 جانفي المقبل.

ويتزامن عرض الفيلم مع الذكرى الأولى لصدوره في 24 جانفي 2020.

وعرض الفيلم لأول مرة، في مهرجان صندانس السينمائي في الولايات المتحدة.

وشهد العرض حضور هيلاري كلينتون، وخديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتدور قصة الفيلم، الذي أخرجه الأمريكي برايان فوغل، حول قضية اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول بتركيا.

وسبق أن أعلنت الشركة التي استحوذت على حقوق الفيلم، أنها ستتيحه للعرض في دور السينما في أواخر عام 2020.