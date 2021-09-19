عرض الفيلم الوثائقي “الصحراويون ..شعب منسي” ببلجيكا

احتضنت قاعة “بيانو فابريك” أمس السبت بمدينة بروكسل البلجيكية العرض الأول للفيلم الوثائقي القصير “الصحراويون .. شعب منسي”.

الفيلم من إنتاج فيدرالية “والونيا بروكسل” يعكس مختلف جوانب القضية الصحراوية ومعاناة الشعب الصحراوي جراء الاحتلال المغربي.

وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية أن الفيلم يتطرق من خلال شهادات حية للحياة اليومية للمهاجرين الصحراويين. خاصة بلجيكا والمسؤولية التي على عاتقهم تجاه شعبهم في مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة. بالإضافة إلى التحديات المطروحة أمام جمعيات الجالية في مسار التحسيس والتوعية بالكفاح التحرري.

وأشار ذات المصدر إلى أن الفيلم الوثائقي يبرز “الوضع المقلق للنشطاء الحقوقيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية. على غرار المناضلة سلطانة سيد إبراهيم خيا والأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين في ظروف مروعة داخل سجون الإحتلال المغربي”.

وكان الحدث – حسب ذات المصدر- “فرصة أمام حركة التضامن البلجيكية وجمعيات الجالية للنقاش. تخللته كلمة لبيار غالان رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي حول تاريخ الكفاح التحرري الصحراوي وآخر تطورات القضية الوطنية”.