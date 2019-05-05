عرض القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني على مجلس الأمة

إستمعت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة لعرض وزير النقل حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للطيران المدني.

جاء هذا في إطار دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998.

الذي يحدد القواعد العامّة المتعلقة بالطيران المدني، حيث عقدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمّـة.

اجتماعا اليوم الأحد برئاسة محمد عامر، رئيس اللجنة، استمعت فيه لعرض حول نص القانون قدّمه ممثل الحكومة مصطفى كورابة.

وزير الأشغال العمومية والنقل، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل.

حيث إستعرض ممثل الحكومة، على وجه الخصوص الأسباب والدوافع التي أدت إلى إعداد واقتراح نص القانون.

والذي يهدف في مجمله إلى مراجعة وتكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية.

من خلال تعزيز قدرات الشركات الوطنية ومواصلة عصرنة التجهيزات المطارية وتصديق المطارات.

وعلى إثر ذلك، فتح باب النقاش وتدخل أعضاء اللجنة وطرحوا جملة من الأسئلة، والملاحظات واللإنشغالات حول التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع القانون، والتي أجاب عليها مصطفى كورابة.

وبناء على ما سبق، تعكف اللجنة على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون محل الدراسة.