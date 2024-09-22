عرض الموسم الـ6 من المسلسل الشهير “المؤسس عثمان” 

سيتم عرض الجزء السادس، من المسلسل التاريخي الشهير “المؤسس عثمان”، قريبا، وسط ترقب كبير من الجمهور .

وتم الإعلان عن انضمام 12 نجمًا جديدًا، للمسلسل التركي والذي عرف شهرة واسعة في الوطن العربي.

وبحسب التسريبات يتتبع الموسم الجديد محاولات المؤسس عثمان، والذي يجسد دوره النجم التركي بوراك اوزجفيت، للسيطرة على بورصة. بعد أن كان سيطر على قلعة ميكجة في نهاية الموسم الخامس.

وبورصة بالنسبة للمؤسس عثمان، هي بمثابة بداية لتحقيق حلمه الكبير في بناء الدولة العثمانية. ومن المتوقع أن يشهد الموسم العديد من المعارك والقصص.

وسيحْضُر في الموسم السادس عدد من النجوم الأساسيين، الذين شاركوا في المواسم السابقة. وأبرزهم: بوراك أوزجيفيت، وديدام بالشين، وجلال آل، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وإيمره باسالاكغ، ونور الدين سونماز.

وتم التعاقد مع 12 نجمًا جديدًا للانضمام إلى الموسم الجديد وهم: علي سورميلي، وأوزغور تشيفيك. وبوسي بوسي كهرمان، وفايزا إيشك، وإكين ميرت دايماز، وعلي أونسوز، وإرديم شانلي. وتانر إرتوركلر، ويلدريم جوتشلوك، وإكين باسفان أوغلو، وسونات دورسون، وألكان كيزيليرماك.

ومن المقرر أن يتولى إخراج الموسم أحمد يلماز، على أن يكتب السيناريو ورشة من الكتاب أبرزهم: محمد بوزداغ، وعائشة موتلوغيل. وفاطمة نور جولدالي، ومحمود بورا إرديم، ومحمد آري وآخرون.

وحسب الإعلان الترويجي الأول للموسم الجديد سيعرض المسلسل يوم الـ2 من أكتوبر المقبل.