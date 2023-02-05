عرض النتائج النهائية لعملية الإحصاء في جلسة اخرى

برمج مجلس الوزراء جلسة أخرى في غضون شهرين، لعرض النتائج النهائية لعملية الإحصاء، واستغلال الاستنتاجات، ضمن استراتيجيات التخطيط الحكومي.

وذلك في مختلف القطاعات لاسيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية اليوم الأحد.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية وعروضا تخص الطاقة الكهرونووية في الجزائر.

بالإضافة الى الحصيلة المرحلية لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان، ووضعية اقتصاد المعرفة، ونظام التكوين الجامعي وعصرنته.