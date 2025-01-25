عرض النظام الوطني لليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية

تم عرض اليوم “النظام الوطني لليقظة والإنذار للتموين بالمواد الصيدلانية” وذلك في إطار في إطار التعاون والتشاور مع القطاعات الوزارية لتحقيق تحول رقمي شامل.

وحسب بيان الوزارة العرض جرى بحضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب سيفي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.

أين تم تقديم كل الشروحات والتوضيحات المتعلقة بهذا النظام الذي تم تصميمه وتطويره من طرف المحافظة السامية للرقمنة بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية (المركز الوطني السجل التجاري)، ووزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، وزارة الصحة (الصيدلية المركزية للمستشفيات)، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء) وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان ان هذا النظام يهدف إلى إلى رصد وتتبع مسار التموين بالمواد الصيدلانية من الإنتاج، الاستيراد، التسويق وتسيير المخزون الوطني، لضمان وفرة الأدوية وضبط السوق الوطنية.