عرض اليوم.. أرملة لها بنت مقتنعة بالتعدد

لا أرجو إلا الأمان والعيش في كنف الحلال

بلقب راضٍ بقضاء الله وقدره، وقناعة تامة بأن فرج الله آتٍ لا محالة، لبست ثوب الصبر على ما أراده القدر، وها أنا اليوم أتشجع وأخط لكم هذا النداء حتى أجد لقلبي شخصا أكمل معه المشوار وأعمّر معه الدار.

أنا امرأة من ولاية غليزان، أبلغ من العمر 37 سنة، أرملة ببنت هي قرّة عيني وأغلى ما أملك، كتب عليّ القدر أن أحيا فقرا مدقعا وفاقة لا يعلمها إلا الله جلّ وعلا، وأنا أحيا على إحسان من حولي جازاهم الله كل الخير، لكن الحمد لله بكرة وعشية.

جاءتني هذه الفرصة ولا أريد أن تمر عليّ من دون اغتنامهما، فهذا ندائي وهذا طلبي والتوكل على الله ربي، أتمنى أن أجد لي من يسترني وابنتي، ومن غدر الزمان يحميني، ويزرع الأمان في قلبي، أريد رجلا صادقا يخاف الله، سنه لا يتجاوز 70 عاما، لا تهمني ولايته، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لمن يريد التعدد.

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