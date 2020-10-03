عرض اليوم.. حتى لو عانق عمركَ الستين أقبلك في الحين

موظفة في الخمسين ستغمر حياتك بالمودة وصنع الجميل

تتألق الأنثى وتبلغ ما تبلغه من المراتب والألقاب، إلا أنها تبقى منتقصة في عين المجتمع إن لم يكن لها مؤنس ورجل يشدّ أزرها مهما علت وارتقت، فحياة الأنثى لا تكتمل إلا بالزوج الصالح الذي يكون لها الروح ويسكن سويداء القلب ويمنحها الكثير من الود.

هذا هو باختصار ما أخبرتنا به السيدة حبيبة من ڤالمة، التي أثنت كثيرا على المجهودات الجبّارة التي يقوم بها “مركز الأثير” في سبيل إرساء دعائم الحب والمودة بين الأرواح التي لم تخلق عبثا، فسنّة الله في خلقه أن خلق من كل روح روحا أخرى تحيا بها ولها ومن أجلها.

حبيبة موظفة مستقرة في منصب مرموق ومحترم، تبلغ من العمر 50 سنة، وتظهر أقل بكثير من سنها، حيوية وبشوشة، مقبولة جدا ومعتدلة القوام، متألقة وخلوقة بشهادة كل من يعرفها.

تود أن ترتبط برجل يعلو بها ويسمو بأخلاقها وعنفوانها إلى أبعد مدى، يقدرها ويخلص إليها، تريده من إحدى ولايات الشرق، سنه بين 55 و65 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، مستعدة أن تكون لهم الصدر الحنون والدفء الكبير، أكثر ما ترجوه أن يكون لمن سيكون لقلبها وعمرها رفيقا عمل مستقر ومسكن خاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133289

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