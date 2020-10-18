عرض اليوم.. صاحبة أجمل إحساس ستجعلك أسعد الناس

لا يوجد ما هو أحسن وأجمل من أمل يزرعه الإنسان في قلبه، فيتحدى به كل صعب في الحياة.. قد يهزّنا الانكسار أياما، لكن الأجمل أن نكون على يقين بأن الله قادر على كل شيء، فمن قابل الابتلاء بالصبر يجازيه ربّ العرش بكل جميل ورائع.

صحيح منيَّ زواجي بالطلاق، واعتصرت الآلام قلبي المتعب وأنا أعدّ الأيام والليالي حتى أقف على رجلي من جديد، لم أجد من يسندني ولاحقتني نظرات الشفقة في عديد الأحيان، لدرجة اتخذت فيها العزم أنني سيدة نفسي، ومن أنّ إماطة الحزن عن قلبي بيدي وحدي وليس بيد أيّ من البشر، فرفعت راية البدء من جديد وكلي أمل في غد سعيد.

أنا نادية من العاصمة، أبلغ من العمر 48 سنة، أبدو أقل من سني، على قدر من الجمال والحمد لله، بيضاء البشرة وطويلة القامة، أشغل منصبا محترما وأحوالي المادية مستقرة بفضل الله ومعتمدة على نفسي كثيرا.

أحلم أن تكون لي بداية جديدة مع رجل محترم، ينبض معه قلبي وبالمودة يسكن حياتي وروحي، أريده عاملا مستقرا، سنه بين 48 و59 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، وأعده أنني سأكون في المستوى وسأجعله يحيا السعادة إلى جانبي.

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