عرض اليوم.. صاحبة بيت كبير تعدك بالخير الوفير

لا يمكن أن تكتمل الحياة لأحد، هذا هو المبدأ الذي خلق الله عليه الكون، ففي غمرة ما نملكه نسعى ونبحث ونبني جسورا من الأمل لبلوغ ما لا نملكه، ومها انتابتنا العثرات وعظمت في طريقنا العقبات، إلا أننا نبقى متمسكين بحزمنا ورغبتنا في بلوغ المقاصد، فلا يخلو قلب طموح من الأحلام والرغبات. وهذا تحديدا ما أصبو إليه وأرغبه، فبعد أن حققت أحلامي المادية من منصب عمل مكّنني من اقتناء بيت كبير الأرجاء، لم أعد أبحث إلا عن المستقر النفسي الذي يكفل لي عيشة هنية إلى جانب من يقدرني ويحترمني ويجزل عليّ بالعطاء المفعم بالتقدير والإشادة.

أنا ابنة إحدى مدن الشرق الجزائري، في العقد الخامس من عمري، لا أبدو في هذا العمر نظرا لأنني بشوشة المحيا، جميلة الأخلاق وطيبة السريرة، بيضاء البشرة، طويلة القامة، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، يتيمة الوالدين، أبتغي أن يكون لي حظ مع رجل يسمو بي ويأخذني إلى برّ الأمان.

زوج محبّ ومخلص يغدق عليّ بالسكينة التي لطالما ناشدتها، لا شرط لدي إلا أن يكون له مصدر رزق ثابث من الوسط أو إحدى ولايات الشرق الجزائري، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، وله مني كل الاحتواء والوفاء.

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