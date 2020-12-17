عرض اليوم.. عاصمية طيّبة تقبل التعدد حتى لو كنت في السبعين

عرض اليوم لمن يمدّ إليّ يده أكون له نِعم الزوجة، ليس الجمال جمال المظهر، فلجمال الروح أيضا دور كبير في أن يكون هناك قبول بين الأفراد.

أتمنى أن تكون رسالتي هذه قد بلغت مسامع كل لبيب متفهم.

وأتمنى أن يكون لطلبي هذا ردّا ممن بمقدوره أن يأخذ بيدي وآخذ بيده ومهما كانت الظروف والأسباب.

وأنا عزباء من العاصمة، أبلغ من العمر 59 سنة، ماكثة في البيت بعد إحالتي على التقاعد.

أتمتع بفيض من الحنان والرفعة في الأخلاق، أخدم إخوتي وملمّة بكل شؤون البيت ومسؤولياته.

ما أتمناه أن يسوق إليّ القدر رجلا شهما، مخلصا ومتفهما، يحسّسني بكياني ويغدق بالحب على وجداني.

لا تهمني ولايتك، وعن سنك فأنا أريده ألا يتعدى 70 سنة، أقبلك مطلقا أو أرمل بأولاد.

وأعدك أن أكون في المستوى المطلوب لتطلعاتك، فقط ما أرجوه، أن تكون يا من أعدك أن أكون لك نعم الزوجة.

جادا، حنونا ومقدرا لظروفي، فأنا يتيمة الوالدين وأطمح أن أكوّن أسرة ملؤها التواد والحب.

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