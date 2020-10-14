عرض اليوم.. عاصمية نقية ترحب بمبدأ التعدد

من سيدخل الفرحة والرضا في حياتي؟

تفكير عميق تجاذبتي أواصره قبل أن أتشجع وأقوم بهذه الخطوة، كيف لا والزواج مسألة مصيرية وحاسمة في حياة أي أنثى، ولأنني مؤمنة بأنّ الله يسخّر للإنسان من يسوقه إلى برّ الأمان، فقد توسمت خيرا في مرشدات “مركز الأثير” اللواتي منحنني الفرصة لأن أتقدّم بهذا العرض، عرض كفيل أن يمنح حياتي معنى وغدي لونا وقلبي أملا.

هي الراحة النفسية التي لا يمكن وصفها بأن تحسّ المرأة بأنّ لديها من يقدّرها ويؤمن بها، وأن تحيا وهي قرّة عين لرجل يصونها إلى الأبد، هذا بالمختصر المفيد ما أريد.

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الرقم السري : 133349

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