عرض اليوم.. وهراني أصيل سيملأ حياتك بالمحبة وسيتوجك أميرة

أحسّ بأنني أخذت من الألم ما يكفيني لأبحث اليوم بنهم وشغف على أمل أحيا من أجله، أحيا في بحبوحة كبيرة و”بريستيج” أكبر، إلا أن كل هذا وذاك، لم يخلق للسعادة طعما في حياتي.

هذا ما أريد تحصيله، حيث أن حاجتي لامرأة تؤنس وحدتي وتبدد مخاوفي أكبر بكثير من أي شيء في هذه الدنيا، فلست أريد أن تحيا فلذة كبدي بعيدة عن دفء الأسرة وحضن أنثى تغدق عليها بالحب والحنان.

أنا سفيان من وهران، أبلغ من العمر 36 سنة، مطلق ببنت أرى الدنيا من خلال عينيها البريئتين، موظف وميسور ماديا، لديّ مسكن وسيارة، أحيا أجمل حياة، إلا أنني أحسّ بالتعاسة، وحاجتي لامرأة ترسم معالم السعادة في قلبي كبيرة، كما هو الأمر بالنسبة لابنتي.

اتصلت بمركز “الأثير” ووجدت لندائي مكانا أرجو من خلاله الله أن يجمعني بامرأة صادقة أعدها بحياة ملؤها الرخاء والمودة، امرأة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها من 28 إلى 32 عاما، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، أعدها أن يكون لي قرّة عين أرعاه بإذن الله، في ظل حياة جميلة ومريحة.

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