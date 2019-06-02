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عرض بنصف مليون دولار لـ”نعيجي” من الخليج!

الرياضة
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عرض بنصف مليون دولار لـ”نعيجي” من الخليج!
بقلم إسماعيل عشاش

تلقى الدولي الجزائري وهداف البطولة الوطنية المُحترفة، زكرياء نعيجي، عرضا رسميا من أحد الأندية الخليجية وفقا لما كشفته الإذاعة الجزائرية.

وأشار ذات المصدر بأن الفريق المعني بالأمر أبدى إستعداده لوضع نصف مليون دولار، مُقابل الإستفادة من نجم نادي بارادو صيفا.

ولكن هذا المُقترح قوبل بالرفض من إدارة الرئيس، حسان زطشي، والتي تُفضل تسويق لاعبها في السوق الأوروبية في القريب العاجل.

وأكد إبن برج بوعريريج في آخر تصريحاته بأنه يحلم بالإحترافي في القارة العجوز ويرى نفسه بين الدوري الفرنسي والبلجيكي مُستقبلا.


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