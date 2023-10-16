عرض تضامني مع فلسطين في افتتاح المهرجان الدولي للمسرح

أعلن سهرة السبت يحياوي محمد المدير العام للمسرح الوطني الجزائري، الافتتاح الرسمي للمهرجان الثقافي الدولي. للمسرح ببجاية في طبعته الـ 12 بالمسرح الجهوي عبد المالك بوقرموح.

وقرأ المدير العام للمسرح الوطني الجزائري كلمة الوزيرة، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن والدراما الجزائرية. وبحضور سفيرا دولة كوبا ودولة كوت ديفوار بالجزائر، إضافة إلى السلطات المحلية وأسرة الثقافة والإعلام.

وألقت فلسطين بظلالها على المهرجان الذي تميّزَ بروح التزام عالية. حيث رافع العرض الافتتاحي الكوبي “تويو” من أجل العدالة، وقدّم صورة عن الظّلم الذي ينتشر في العالم. وهو ما عبّر عنه السيّد السفير الكوبي حين أكّد أنّ المسرحية. تتمثّل ما يحدث للفلسطينيين والصحراويين وأطفالهم من ظلم وحجب لألوان الحياة.

كما أشادت وزيرة الثقافة والفنون في كلمتها، بأهمية هذا الحدث الثقافي في طبعته الثانية عشر. والتي “تستحضر الظلال الإبداعية للثورة الجزائرية المظفّرة في تعابير المسرح الدولي”. معتبرة أنّنا “نقف على أحد أهم مرتكزات الوعي الثوري بالقيمة الحقيقية للإبداع والفنون. في نصرة القضايا العادلة والانتصار للعدالة والإنسانية وتحقيق قيم العيش بسلام وأمن”.

كما أكدت الوزيرة أن “تجربة المهرجان الثقافي الدولي للمسرح إضافة رفيعة المستوى للمشهد المسرحي الجزائري. الذي عرف هذه السنة حركة واسعة وديناميكية حقيقية”.

وتعرف هذه الطبعة مشاركة سبعة دول “إيطاليا، سوريا، مصر، تونس، السينغال، الكونغو”. بالإضافة إلى كوبا كضيف شرف، وانسجاما مع تعليمة وزيرة الثّقافة والفنون. تمّ تعليق كلّ النشاطات الاحتفاليّة المصاحبة لهذه التظاهرة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينين الذين يتعرّضون للإبادة في غزة.