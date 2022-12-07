عرض تفاصيل المخطط الإجرامي لقضية الإستغلال الجنسي لأطفال الإبتدائي

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن عرض تفاصيل المخطط الإجرامي لقضية الاستغلال الجنسي لأطفال الابتدائي عبر فايسبوك.

وجاء في بيان للمديرية، أن هذا المخطط نسجت خيوطه من المغرب. وأشار البيان، إلى عرض شهادات حية للضالعين في القضية.

وانتفض رواد مواقع التواصل الإجتماعي شهر نوفمبر الماضي، ضد صفحات انتشرت على فايسبوك، تحرض على الإستغلال الجنسي لأطفال الإبتدائي.

وإنتشرت عدة حملات على مواقع التواصل، دعت للتحقيق في هذا الأمر الخطير الذي يشكل خطرا على الأطفال ويمس بقيم ومبادئ المجتمع جزائري.