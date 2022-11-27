عرض جديد بـ”أفضل الأسعار” من اتصالات الجزائر
بقلم أسماء.ع
أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن عرض 4 G وصفته بـ”أفضل الأسعار“. كما أشار الإعلان ذاته، إلى أنه يمكن للزبون أن يستفيد من “مودم” الجيل الرابع مهدى، بالإضافة إلى 150 جيغا حجم أنترنت. ومكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني و نحو شبكة Idoom 4G .
في حين، حددت اتصالات الجزائر سعر العرض الترويجي، بـ4500 دينار. معلنة عن العرض الجديد للجيل الرابع “ايدوم”. الذي يوفر فئات تعبئة جديدة رائعة. على غرار 1تيرا صالحة لمدة 6 أشهر و150 جيغا بـ1500 دينار.
أفضل عرض 4G لإتصالات الجزائر بأفضل الأسعار، استفادوا من مودم الجيل الرابع مهدى + 150 جيغا حجم أنترنت مهدى + مكالمات غير محدودة نحو الثابت الوطني و نحو شبكة Idoom 4G ، كل هذا بـ 4500 دج فقط ✅ pic.twitter.com/FvcFiVRaMj
— Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) November 27, 2022
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