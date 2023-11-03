عرض جديد لاتصالات الجزائر

وفرت مؤسسة اتصالات الجزائر، تطبيقا جديدا لهواة المطالعة، والقراء والباحثين والطلبة.

وحسب بيان للمؤسسة، يوفر تطبيق المكتبة الإلكترونية EKOTEB مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية باللغة العربية.

وتتنوع مجالات الكتب، بين الآداب، والفنون، والإقتصاد، والعلوم الطبيعية والاجتماعية، الصحة وغيرها الكثير.

وخدمة EKOTEB تمكنكم من الولوج إلى كم هائل من الكتب الإلكترونية المتنوعة بكل سهولة. في أي مكان وفي أي وقت من خلال تحميل تطبيق EKOTEB المتوفر على منصة الأندرويد.

و الذي يسمح لكم بمطالعة الكتب الإلكترونية باللغة العربية مباشرة. أو عبر تحميلها للإطلاع عليها لاحقا دون الحاجة لاتصال بالأنترنت (خلال فترة صلاحية اشتراككم في خدمة EKOTEB).

كيفية الاستفادة من الكتب الإلكترونية المتوفرة في مكتبة EKOTEB الرقمية

للإستفادة من خدمة المكتبة الإلكترونية EKOTEB والإطلاع على مختلف الكتب الإلكترونية المتوفرة فيها. تقترح عليكم اتصالات الجزائر ثلاث (03) صيغ إشتراك كما يلي :

إشتراك EKOTEB لثلاث (03) أشهر بـ 1900 دج. وإشتراك EKOTEB لستة (06) أشهر بـ 3000 دج. وإشتراك EKOTEB لسنة (12 شهر) بـ 4500 دج.

ويمكنكم إقتناء هذه الإشتراكات عبر الدفع الإلكتروني (البطاقة الذهبية أو بطاقات CIB). وذلك على مستوى المتجر الإلكتروني لاتصالات الجزائر Idoom Market.

كما يمكنكم إقتناء تذاكر الإشتراك في المكتبة الإلكترونية EKOTEB على مستوى مختلف الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

وعند إقتناء تذاكر الاشتراك في المكتبة الإلكترونية EKOTEB ، يمكنكم تفعيل اشتراككم للاستفادة من الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية :

تحميل تطبيق المكتبة الإلكترونية EKOTEB على هاتفكم الذكي من خلال متجر التطبيقات.

إنشاء حساب EKOTEB الخاص بكم و إدخال رمز تذكرة الإشتراك التي قمتم باقتنائها.

الولوج إلى الخدمة والإطلاع على الكتب الإلكترونية التي تثير إهتمامكم بكل سهولة وأريحية.